巴金圖書館向海內外讀者開放

巴金圖書館（新華社） 中評社北京11月27日電／據新華社消息，為紀念中國現代文學巨匠巴金先生誕辰120周年，坐落於上海文學館內的巴金圖書館25日正式對公眾開放。開幕展覽為“巴金與上海文獻圖片展”。



巴金圖書館所在建築前身為清末建造的“扆虹園”。經過持續多年的保護與修繕，歷史建築重煥光彩，成為優雅莊嚴的文學殿堂。圖書館以沉浸式氛圍展陳大批圖片、實物、手稿、作品、信件、各版本藏書等，其中不少實物文獻是首度展出。