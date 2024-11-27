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巴金圖書館向海內外讀者開放
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2024-11-27 11:19:20
巴金圖書館（新華社）
中評社北京11月27日電／據新華社消息，為紀念中國現代文學巨匠巴金先生誕辰120周年，坐落於上海文學館內的巴金圖書館25日正式對公眾開放。開幕展覽為“巴金與上海文獻圖片展”。
巴金圖書館所在建築前身為清末建造的“扆虹園”。經過持續多年的保護與修繕，歷史建築重煥光彩，成為優雅莊嚴的文學殿堂。圖書館以沉浸式氛圍展陳大批圖片、實物、手稿、作品、信件、各版本藏書等，其中不少實物文獻是首度展出。
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