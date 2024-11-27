我國首座海上儲氣庫正式采氣

10月15日，南堡1號儲氣庫俯瞰（無人機照片）。（中石油冀東油田分公司供圖）（圖源：新華社） 中評社北京11月27日電／據新華社報導，11月26日，位於渤海唐山海域的中國石油天然氣股份有限公司冀東油田分公司南堡1號儲氣庫采氣井生產閥門打開，天然氣沿著采氣流程順利進入生產裝置——這標誌著我國首座海上儲氣庫開始首輪正式采氣。



“儲氣庫裡的天然氣通過管道潛入海底、穿行水下，最終並入國家管網‘大動脈’。”冀東油田儲氣庫建設項目部（儲氣庫公司）黨委書記、經理張永東介紹，作為調峰保供用氣，這股來自海洋深處的清潔能源能夠溫暖京津冀地區千家萬戶。



據介紹，儲氣庫對於確保國家天然氣供應的穩定性和安全性有重要意義。冀東油田南堡1號儲氣庫設計有效庫容18.14億立方米，於2021年開展先導試驗，2023年整體開工建設。



“為持續提高能源安全保障能力，冀東油田南堡1號儲氣庫今年又新建了集注總站和注采井場，並達到了正式采氣條件，與先導試驗階段相比，整體采氣能力提升了近10倍。”張永東介紹。



“今年采氣期，南堡1號儲氣庫將為約350萬戶京津冀家庭供應天然氣。”張永東說。根據計劃，中石油冀東油田已開展了5座油藏型儲氣庫研究，正建2座儲氣庫，未來將建設4座儲氣庫群、共15座儲氣庫，建成華北儲氣中心，京津冀地區的天然氣調峰保供能力將進一步提升。