網評：公務員自殺事件再曝民進黨職場霸凌

中評社北京11月27日電／網評：公務員自殺事件再曝民進黨職場霸凌醜行



來源：大公報 作者：朱穗怡



民進黨曾說過“勞工是心中最軟的一塊”，然而，這不過是民進黨哄騙勞工群體的甜言蜜語。



最近民進黨當局勞動部門勞動力發展署北分署一名吳姓公務員因不堪上司分署長謝宜容霸凌而在辦公室自殺身亡，震驚台灣社會。多年來，勞工群體被視為民進黨的主要支持者，而民進黨也口口聲聲說“重視勞工權益”，但該事件揭穿了民進黨所謂“愛護勞工”的假面目。最諷刺的是，這起職場霸凌事件竟然發生在負責維護勞工權益的勞動部門，成為島內職場最惡劣最醜陋的示範。



據說，謝宜容擔任分署長的這家分署共有102人，但不到2年內離職者高達81人，且已有多人檢舉謝宜容的霸凌行徑，但直至本月上旬吳姓公務員在辦公室自殺，謝宜容的惡行才受到關注。但民進黨當局的調查報告依然偏袒謝宜容，認為謝雖然涉及霸凌，但在工作要求上“目的良善”，因此對謝的處理只是調離原崗位。此消息一出，島內輿論嘩然。民進黨當局的調查報告承認謝有霸凌的不當行徑，但卻沒有予以嚴肅處罰，原來在民進黨當局眼中，職場霸凌不過是“小事一樁”，即使鬧出人命，也無需大驚小怪。這種冷酷無情的態度根本就是對受害者家屬的二度傷害。