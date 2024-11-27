“中國天眼”發現超千顆脈衝星

圖：“中國天眼”FAST發現脈衝星數量已突破1000顆。\新華社（圖源：大公報） 中評社北京11月27日電／據大公報轉編新華社報導：“中國天眼”FAST發現脈衝星數量已突破1000顆，超過同一時期國際其他望遠鏡發現脈衝星數量的總和。這一成果極大拓展了人類觀察宇宙視野的極限。



脈衝星：為星際穿越“導航”



據悉，從發現第一顆脈衝星到發現脈衝星數量破千，“中國天眼”只花了7年多時間。1967年，英國科學家喬斯琳.貝爾發現了第一顆脈衝星，這是人類發現的第一顆脈衝星。從1967年到2017年“中國天眼”宣布發現首批脈衝星，半個世紀中全世界總共發現的脈衝星不到3000顆。每一顆脈衝星都有其特殊脈衝及穩定的轉動頻率，相當於宇宙中具有特有信號標記的“燈塔”。“燈塔”數量足夠多時，就可以一起構建人類星際旅行的“宇宙坐標系”。科學家認為，如果人類在未來能夠實現“星際穿越”，這些脈衝星將在浩瀚的宇宙中提供“導航”。



“中國天眼”發現的1000餘顆脈衝星中，包括大量毫秒脈衝星和脈衝星雙星，豐富了脈衝星的種類和數量，對於理解脈衝星的形成和演化具有重要意義。據介紹，脈衝星是大質量恒星死亡後的“遺骸”，由於具有高密度、高轉速、磁場超強等特性，被視為研究眾多天文前沿問題的“天然實驗室”。通過觀測脈衝星，可為脈衝星物理、測時等理論研究提供重要數據支撐，還可助力檢驗廣義相對論、探測低頻引力波等。



近年來，“中國天眼”持續產出重量級發現：首次在射電波段觀測到黑洞“脈搏”、發現迄今軌道周期最短脈衝星雙星系統、探測並構建世界最大中性氫星系樣本等，為探索宇宙奧秘作出中國貢獻。