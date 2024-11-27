中評社北京11月27日電／網評：特朗普對華加征額外關稅能達到目的？



來源：大公報 作者：王衍行



當地時間星期一，美國當選總統特朗普在其社交媒體平台發文，宣布計劃對所有進入美國的主要中國產品加征額外的10%關稅。此舉聲稱的原因是打擊毒品（特別是芬太尼）流入美國。然而，這一經濟政策背後蘊含的影響不僅局限於中美經貿關係，還可能對全球經濟帶來多方面的衝擊。最終效果如何，還有待觀察。



特朗普刻意將關稅加征與毒品流入問題聯繫在一起，他聲稱，中國曾承諾對參與毒品交易的個人實施嚴厲懲罰，但未取得預期效果；通過關稅政策，希望以經濟手段促使中國政府加強管控。儘管這一邏輯在美國國內可能贏得一定程度的政治支持，但在國際層面，其有效性和合法性存疑。關稅措施作為國際貿易政策工具，通常用於保護本國產業或削弱外國競爭力，而非推卸自身責任或用以解決跨國犯罪或毒品問題。將此類關稅措施與公共安全問題掛鈎，可能會引發其他國家的反感甚至反制。



目前，美國是中國商品出口的最大市場之一。額外10%的關稅將進一步抬高中國商品在美國的價格，使其競爭力受損。受影響的行業可能包括電子產品、機械設備、服裝和家電等中國對美出口的主導領域。



根據以往中美貿易戰的經驗，關稅上漲通常會導致訂單減少、利潤縮水，對中小型出口企業影響尤為顯著。儘管中國企業可能通過轉嫁部分成本、開拓新市場等方式來緩解壓力，但短期內很難完全抵銷關稅衝擊。



近年來，受疫情、中美貿易戰及全球地緣政治緊張局勢影響，部分跨國企業已開始調整供應鏈布局，將製造環節從中國轉移至越南、印度等東南亞國家。額外關稅的加征可能進一步加速這一趨勢，導致部分外資企業退出中國市場，進而影響國內製造業的就業和投資水準。

