英國逾260萬人聯署　要求提前大選

圖：英國首相斯塔默21日在下議院發表講話。\路透社（圖源：大公報） 中評社北京11月27日電／﻿據大公報綜合BBC、天空新聞網報導：英國首相斯塔默7月上任，至今民望低迷。英國民眾上月底在議會網站發起一項聯署，要求再次舉行大選。截至11月26日，聯署人數已突破260萬。



酒吧老板維斯特伍德在10月31日，即英國政府公布財政預算案翌日發起聯署。他稱，希望再舉行大選，認為現任工黨政府已經背棄選舉期間的承諾。維斯特伍德表示，他只是想為人們提供一個“表達意見”的平台，並透露他在7月的大選中把票投給了保守黨，但並不是因為他支持保守黨，而是因為看不出其他政黨可以做得更好。



聯署獲得多位名人轉發，包括即將加入特朗普政府的美國富豪馬斯克，他稱英國人民受夠“暴政警察國家”。對於聯署人數超過10萬的請願書，英國議會必須考慮是否就此議題展開辯論，但斯塔默排除了再次舉行選舉的可能性。



斯塔默25日表示，對於在上次選舉中沒有投票給工黨的人希望重新舉行大選，他“並不感到驚訝”。斯塔默稱，已經預料到執政會很困難，工黨政府迄今為止做出的決定“艱難但公平”。



斯塔默此前堅持削減長者冬季采暖補貼，在財相裡夫斯公布的財政預算案中，要求領取采暖補貼的退休長者必須通過嚴格資產審查，預料合資格申領者將從現有的約1100萬人大幅減少至150萬。斯塔默辯稱，削減補貼是為了彌補財政虧空，並將該問題歸咎於上屆保守黨政府。