中評社北京11月27日電／網評：串連表演場地 打造精彩文化體驗



來源：大公報 作者：陳建君



啟德體育園將於明年首季啟用，啟德青年運動場早前已進行兩場測試賽事，有關部門日前更安排約5000人進行第三次演練，測試了觀眾的進場及離場、人群管理安排、場館的安檢、驗票設施、運動場的硬件運作，同時當局向進場觀眾發問卷調查，讓觀眾親身表達對整體安排的最真實感受。



在體育園啟用前，特區政府還會繼續進行多場測試賽事和演練，包括下月測試體藝館、明年1月測試可容納5萬人的主場館。有關測試安排積極、有序、全面，汲取多次經驗再改進安排和應對方案，而且重視觀眾實際使用感受，顯示出特區政府決心為啟德體育園啟用做好萬全準備。



啟德體育園作為香港最新的標誌性建築，明年將會有多個大型盛事在此舉辦，包括作為第十五屆全國運動會和全國第十二屆殘疾人運動會暨第九屆特殊奧林匹克運動會（“殘特奧會”）、英國樂隊Coldplay香港演唱會、職業排名桌球賽“香港世界大獎賽2025”、香港國際七人欖球賽等。



其中，Coldplay將於明年4月在主場館舉行三場演唱會，成為首支在啟德體育園演出的外國樂隊，早前公開發售門票時，不足一個半小時已火速售罄三場門票，吸引約15萬海外、內地及香港樂迷前來欣賞。



近年，鄰近地區在吸引不同類型的演唱會主辦單位落戶十分積極，希望透過舉辦演唱會帶動當地經濟及文化娛樂產業發展。香港作為國際大都會，匯聚了來自世界各地的文化創意產業、藝術人才，加上我們有不同規模的表演場地，能切合不同歌手樂團或表演團體的需要，有能力有條件舉辦不同種類的盛事，增添城市魅力。另外，香港是國際航空樞紐，而且與粵港澳大灣區其他城市有便捷和多元化交通聯繫，便利來自世界各地和鄰近地區的觀眾專程來港觀看賽事或演出。

