﻿中國駐美使館：貿易戰沒有贏家

上圖：加征關稅將打擊美國進出口貿易。\法新社；下圖：貨車排隊通過美墨邊境。\資料圖片（圖源：大公報） 中評社北京11月27日電／據大公報報導，美國候任總統特朗普25日在社交網站發文稱，上任後將對進口自中國的所有商品加征10%的關稅，還將對進口自墨西哥和加拿大的商品徵收25%的關稅。中國駐美國大使館發言人劉鵬宇回應說，中美經貿合作本質上是互利的，沒有人會在貿易戰或關稅戰中獲勝。針對特朗普聲稱計劃對中國商品加征關稅一事，中國商務部國際貿易談判代表兼副部長王受文日前強調，中國有能力化解和抵禦外部衝擊帶來的影響。



特朗普25日在自創社交平台Truth Social發帖稱，中國“沒有兌現阻止芬太尼流入美國的承諾”，並揚言對中國出口到美國的所有商品額外徵收10%的關稅。特朗普在另一則帖文中聲稱，他在明年1月20日上任首日就將簽署行政命令，對來自墨西哥和加拿大的商品徵收25%的關稅，“在毒品，特別是芬太尼，以及所有非法移民停止入侵美國之前，這項關稅將一直有效”。



關稅將轉嫁給美國消費者



中國外交部發言人26日回應說，中國是世界上禁毒政策最嚴格、執行最徹底的國家之一。芬太尼是美國的問題。本著人道主義精神，中國為美國應對芬太尼問題提供了支持。中方同美方開展了廣泛、深入的禁毒合作並取得顯著成效，這是有目共睹的。劉鵬宇強調，自舊金山峰會以來，中美兩國的禁毒部門已經恢復了定期溝通。中方已向美方通報了有關美方的禁毒執法行動進展，並回應了美方對某些案件線索核實的請求。所有這些事實都證明了“中國故意允許芬太尼化學前體流入美國”的說法完全與事實和現實不符。



劉鵬宇指出，中美經貿合作本質上是互利的，沒有人會在貿易戰或關稅戰中獲勝。據美媒報導，墨西哥、中國和加拿大是美國前三大進口商品來源國，今年1月至9月這三國約占美國進口總額的42%。特朗普威脅徵收的關稅將由進口這些商品的美國公司支付，最終轉嫁給美國消費者，導致美國出現商品短缺、通脹等問題。依賴進出口貿易的美國汽車製造業、農業和食品包裝業等將受到沉重打擊，導致企業破產、就業機會流失。