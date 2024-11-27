中評社北京11月27日電／網評：香港金融體系始終穩健可靠



來源：大公報 作者：李穎彰



美國國會眾議院鷹派議員公開致信財政部長，一方面詆毀香港國際金融中心，抹黑“一國兩制”，另一方面要求美方重新考慮與香港銀行業的優惠關係。然而，這些指控不僅毫無事實基礎，更充斥著選擇性數據、誇大渲染及政治偏見，完全無法經得起任何嚴謹的分析與檢驗。



這些指控的來源本身就極具爭議性。有關政客是引用“香港自由委員會基金會”（CFHK）和“高級國防研究中心”（C4ADS）等組織的報告。然而，CFHK是一個反華組織，C4ADS更是美國遏華產業鏈的急先鋒，有關報告的研究方法不僅缺乏基本的嚴謹性，更帶有明顯的政治偏見，無法通過公正的學術檢驗。



美政客叫囂金融“脫鈎”的狂妄



有關香港“規避制裁”的論調，完全無視香港多年來在法律建設與金融監管方面的努力與成就。作為國際金融中心，香港的法律與金融體系始終堅守國際標準，並獲得國際機構的廣泛認可。特區政府根據《聯合國制裁條例》嚴格執行國際制裁規定，並對相關行為實施全面而嚴謹的監控。此外，香港的《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》更將規管範圍擴展至金融機構、律師、會計師及信托服務公司等非金融行業的所有市場參與者，確保整體體系完全符合“打擊清洗黑錢財務行動特別組織”（FATF）的國際標準。早在2018年，香港便修訂《公司條例》，要求所有公司必須登記實益擁有人，並設立公開查詢系統，以有效杜絕空殼公司被濫用。這些措施顯著提升了企業運作的透明度，充分展現香港打擊洗錢及非法金融活動的決心和行動力。



至於“從香港運往俄羅斯物資中，40%都是受高度關注商品”的論調，同樣缺乏任何證據支持。根據香港海關及貿易監管機構提供的數據，香港的出口貿易完全符合國際規範，並且一直受到嚴格監控。報告提出的內容缺乏可信來源支撐，這些言論多基於政治化報告與片面數據，完全無法證明香港企業或金融機構存在任何違規行為。

