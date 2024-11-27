以軍狂炸貝魯特　休戰蒙陰影

左上圖：一名黎巴嫩婦女在空襲現場拍下被摧毀的建築物。左下圖：以色列總理內塔尼亞胡19日視察加沙地帶的以軍陣地。\法新社；右圖：以色列25日襲擊黎巴嫩南郊一社區。\路透社（圖源：大公報） 中評社北京11月27日電／據大公報綜合報導：英媒披露，以色列總理內塔尼亞胡24日“原則上”同意與黎巴嫩真主黨的一項停火協議後，美國和法國將於本港時間27日凌晨4時許宣布達成停火協議，黎巴嫩看守政府總理米卡提預計也將發表聲明。然而，以色列26日再次對黎巴嫩首都貝魯特發動大規模空襲，對近40處“真主黨目標”實施打擊，令外界質疑這份還未宣布的停火協議能否順利敲定並得到有效執行。



以色列安全內閣於26日稍晚時召開會議，就與黎巴嫩的停火協議進行投票。根據媒體披露的協議草案內容，以色列與黎巴嫩真主黨停戰60天，在此期間，以色列軍隊將撤出黎巴嫩，真主黨將結束其在利塔尼河以南的武裝存在，該地距離以色列邊境約30公里。隨著以軍從黎南部撤出，黎巴嫩將在該地區部署數千名士兵。此外，還將成立一個由美國、法國等5國組成的委員會來負責監督停火協議執行情況。



美國持續偏袒以色列



以色列堅持要求，由美國提供保證，保留以方停火後“對真主黨威脅以色列的行為實施自由打擊的權利，消除真主黨的威脅，並使流離失所的居民能夠安全返回他們在以色列北部的家園”，據悉美國已同意該要求。而黎巴嫩官員表示，草案中並不包含這樣的措辭。



黎巴嫩真主黨此前表示，達成停火的首要條件是以色列停止對黎巴嫩的“侵略”並承諾尊重黎主權，以色列不應試圖在談判中強加條件。



儘管以色列與真主黨“接近”達成停火協議，以軍發言人26日上午對黎巴嫩首都貝魯特20個地點的居民發出強制撤離令，稱該地存在黎巴嫩真主黨的設施，要求民眾盡快撤離到至少500米以外。以軍隨後在120秒內出動8架戰鬥機實施空襲，造成至少3人死亡、26人受傷。救援人員仍在廢墟中尋找可能的生還者。



黎巴嫩官員譴責以色列發動空襲，對達成停火協議持謹慎態度。黎巴嫩議會副議長薩阿卜25日表示，簽署停火協議“不存在嚴重障礙”，但鑒於過去與以色列總理內塔尼亞胡打交道的經驗，有必要對此保持謹慎。黎凡特戰略事務研究所政策智庫主任納德表示，協議一旦達成，這將是本輪巴以衝突爆發以來首次敲定停火協議，“我們習慣於在非常接近停火時，在最後一刻（談判）破裂”。