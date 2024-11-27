中評社北京11月27日電／網評：開創香港文創產業發展新未來



來源：大公報 作者：卓 銘



香港政府昨日公布《文藝創意產業發展藍圖》（以下簡稱《藍圖》），就四大方向提出共71項措施，為香港未來文藝創意產業發展訂下具體願景和原則。自國家“十四五”規劃明確支持香港建設中外文化藝術交流中心以來，香港近年來一直設法提高自身對外的文化影響力，以及扮演聯通中外文化橋梁的角色。《藍圖》對於香港加快建設中外文化藝術交流中心強化軟實力影響力具有重要意義，是香港推動文藝創意產業長遠發展的重要一步。



過去十年，政府對文藝發展投放的資源大幅增加，也在硬件上興建M＋、香港故宮文化博物館等基建，為推廣香港文化軟實力奠定了穩固基礎。在此之上，政府今次公布的《藍圖》，更從長遠戰略角度帶領和引導業界發展方向，可謂影響深遠。



《藍圖》提出71項措施圍繞著四大方向。在“弘揚中華傳統優秀文化，發展香港特色文化內涵”方面，《藍圖》提到要完善本港的博物館體系，打造成為旅遊熱點，吸引旅客帶動經濟，並特別指出會考慮私人博物館的定位和作用，如何配合公營博物館的發展。其實香港本身的博物館數量對比其他國外城市並不算少，但真正有獨特特色，同時還能展現出香港本地文化魅力的博物館，卻顯得寥寥無幾。



增強弘揚中華文化的力度



從外國例子而言，博物館採用私營形式運作頗為流行，而且不少私人博物館的影響力甚至不亞於公營博物館。例如美國的大都會藝術博物館、蓋提藝術中心、費城藝術博物館規模都稱得上是國際一流之列。雖然美國在法律上規定博物館可採用公司形式運作，但不得盈利，但同一時間，也允許個人或企業團體支持文化事業的資金或實物捐贈時，可享有一定的稅務優惠，鼓勵市場積極捐贈藏品或捐款之餘，也能確保私營博物館的資金來源。

