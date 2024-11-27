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日本石川縣近海發生6.4級地震
http://www.CRNTT.com   2024-11-27 09:57:43


日本石川縣近海發生6.4級地震　圖源：新華社
　　中評社北京11月27日電／據新華社報導，據日本廣播協會報導，日本石川縣能登半島西部近海海域26日晚發生6.4級地震。目前暫無人員傷亡報告。

　　報導說，地震發生於當地時間26日22時47分（北京時間21時47分），震中位於北緯37.0度、東經136.5度，震源深度約為10千米。

　　報導說，此次地震可能造成日本沿岸海面略有波動，不會發生海嘯災害。

　　今年1月1日，能登半島發生7.6級地震並引發海嘯。

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