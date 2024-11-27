港手機店向6500外傭放貸

中評社北京11月27日電／據大公報消息警方搗破向外籍家庭傭工非法放貸的高利貸集團，以連鎖電話零售店作掩飾“掛羊頭賣狗肉”，實質是經營非法放貸，今年上半年涉及至少6500名借貸人，借出貸款超過3900萬元，最高年利率達3000厘。警方周日及周一（24至25日）展開代號“黑流”及“藍鏡”行動，拘捕46人，包括集團主腦及骨幹成員。



港島總區重案組總督察何恩傑表示，不法分子會要求外傭交出護照、僱傭合約及填寫雇主的個人資料。當借款人未能如期還款，集團便以電話滋擾、恐嚇訊息向其雇主作出非法收數行動。



警拘46人 涉款逾3900萬



其中一名受害人借貸3500元，被強迫消費購買了一部1300元的電話，扣除所有手續費和預繳後，實際到手僅1022元，但未來4個月要還2942元，年利率高達102厘。



集團又將貸款包裝成“分期禮盒”，借貸人需以分期付款的方式，購買電話舖的產品及現金券，但部分會變成貸款手續費。另外，警方亦搗破4個非法放債網站，涉及向外傭設熱線放貸，最高年利率達3000厘。



警方周日及周一（24至25日）展開代號“黑流”及“藍鏡”行動，動員160名警力，突擊搜查兩個集團的8間店舖，涉及共約6500名借款人，共批出3900萬元非法貸款。