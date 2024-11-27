移民問題政治化　華府難有解決方案

圖：得州國民警衛隊成員在美墨邊境攔截非法移民。\法新社（圖源：大公報） 中評社北京11月27日電／﻿據大公報綜合《華爾街日報》、BBC報導：特朗普長期將非法移民當作政治工具，不僅在移民議題上攻擊民主黨，還不止一次威脅要對墨西哥採取加征關稅等“懲罰措施”。有分析指出，美國的非法移民問題由來已久，但因被兩黨政治化，已變成無解難題。



大部分試圖進入美國的非法移民來自其他美洲國家，包括墨西哥、委內瑞拉和危地馬拉等。2021年1月拜登就任美國總統以來，記錄在案的非法越境個案超過1000萬宗，其中約800萬宗發生在美墨邊境。共和黨指責拜登政府的移民政策“太軟弱”，民主黨則批評特朗普陣營阻礙跨黨派邊境安全法案通過。



非法移民問題還成為特朗普向墨西哥政府施壓的工具。他在第一個總統任期曾要求墨西哥出錢修建“邊境墻”，2019年還曾威脅要對墨西哥商品徵收25%的關稅，如今又故伎重施。當年墨西哥出動了數千名國民警衛隊成員來遏制移民潮，特朗普才撤回關稅威脅。



非法移民為美國的農業、建築業等提供大量廉價勞動力，兩黨雖嘴上說要解決移民問題，但很難拿出切實可行的方案。特朗普揚言一上任就要大規模驅逐非法移民，但即便是在得州這種深紅州也有反對聲。得州商業和住宅建築公司Marek行政總裁馬雷克警告說：“這會摧毀我們的行業，讓我們建不成高速公路，也建不成學校。”