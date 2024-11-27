粵港澳擬年內訂灣區調解員名册

中評社北京11月27日電／據大公報消息，第九屆“一國兩制”與基本法研討會昨日在澳門舉行，律政司副司長張國鈞出席開幕式並致辭。張國鈞表示，粵港澳三地將共同爭取在今年內完成訂立大灣區調解員名册。香港和澳門兩個特區要聚焦未來，聯同粵港澳大灣區九市把握“一國、兩制、三法域”的獨特優勢，深化合作，推進建設，提升在國家經濟發展和全方位開放中的引領作用。



盡快成立灣區律師平台組織



張國鈞指出，2024年是中華人民共和國成立75周年，澳門回歸祖國25周年。香港和澳門回歸祖國以來，在祖國全力支持下，“一國兩制”方針得到成功實踐，令兩個特區得以保持長期繁榮穩定。國家憲法和根據憲法制定的兩部特區基本法為“一國兩制”方針的實施提供了堅實的法律基礎和憲制依據。



張國鈞表示，澳門回歸祖國25周年以來，“一國兩制”制度優勢得到充分發揮，使澳門發展成為國際大都市，取得舉世矚目的成就，開創發展新局面。站在這個新發展起點上，香港和澳門兩個特區要聚焦未來，聯同粵港澳大灣區九市把握“一國、兩制、三法域”的獨特優勢，深化合作，推進建設，提升在國家經濟發展和全方位開放中的引領作用。



張國鈞說，香港律政司今年4月發布了《粵港澳大灣區法治建設行動綱領》，提出了“三連、兩通、一灣區”基本政策方針，致力通過推動機制對接、規則銜接和人才連接，在法治建設硬件、軟件上互通，實現區內不同城市強強聯手、各套法律制度相互協作，各顯其利的一灣區目標。另外，大灣區三地將共同爭取在今年內完成訂立大灣區調解員名册。律政司亦會盡快落實成立大灣區律師平台組織，促進交流和能力建設。



本月8日，香港國際法律人才培訓學院已正式啟動，希望可以為國家培養涉外法律人才貢獻力量，令香港成為能力建設中心。