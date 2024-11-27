外交公署：抹黑注定徒勞　香港發展不容阻擋

中評社北京11月27日電／據大公報消息，針對美國國會眾議院個別議員公開致信美財政部長，無端指責詆毀香港國際金融中心聲譽，抹黑“一國兩制”香港實踐，外交部駐港公署發言人表示強烈不滿和堅決反對。



發言人強調指出：第一，中方一貫堅決反對沒有國際法依據、未經聯合國安理會授權的單邊制裁和“長臂管轄”。無論美方怎麼包裝其單邊制裁，都掩蓋不了其踐踏國際公理、違背國際法治的本質。美方個別政客持續渲染所謂香港“規避制裁”論調，完全是別有用心的政治操弄，暴露的是美方將國內法凌駕於國際法的霸權嘴臉，中方對此絕不接受。



第二，香港是法治社會，高水平法治世所公認。香港國際金融中心地位穩固，優勢獨特。日前，國際金融領袖投資峰會和國際金融論壇全球年會先後在港舉行，吸引全球各國財經政要和金融機構負責人出席，這是國際社會對香港國際金融中心地位、營商環境和發展前景投下的信任票。



第三，中方全面準確貫徹“一國兩制”方針的決心堅定不移，維護國家主權、安全、發展利益的決心堅定不移，反對任何外部勢力干預香港事務的決心堅定不移。中方包括香港特區在內，依據聯合國憲章和國際法同世界各國開展正常交往合作的權利不容置疑。我們奉勸有關政客正視香港早已回歸的現實，認清香港由治及興不可阻擋的歷史大勢，立即停止對港抹黑施壓，停止以任何方式干預香港事務和中國內政。