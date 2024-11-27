非法棄建築廢物常見　申訴專員主動調查

中評社北京11月27日電／據大公報消息，非法棄置建築廢物問題嚴重影響公共衛生及構成安全隱患，申訴專員陳積志昨日宣布展開主動調查行動，詳細審研政府就建築廢物的回收服務及打擊非法棄置建築廢物的工作。



申訴專員公署指出，不時有傳媒報導及市民投訴在公眾地方特別是馬路邊有建築廢物被非法棄置，對市民造成不便及安全隱患，影響環境衛生。



陳積志表示，建築廢物處置收費計劃已實施接近20年，“好好鬥”回收服務亦運作了三年多，但街道上仍經常發現非法棄置的建築廢物，對環境衛生造成滋擾。希望透過主動調查，認真審視建築廢物回收再用的管理策略是否有改善空間。他表示，環保署有責任制訂切實的措施，以便利市民及業界合法及適當處置建築廢物，並提高建築廢物的回收再用和循環再造比率。因此，調查行動會審研現時的建築廢物管理工作，包括環保署管制及遏止非法棄置建築廢物的工作，“好好鬥”的具體細節、運作實況、成效監察，以及服務推廣及宣傳工作等，在有需要時提出適切的改善建議。



環保署發言人表示，自2017年起署方實施多管齊下的措施，強化執法行動，全港非法棄置建築廢物的數量從2017年行動開始時約9000噸，大幅減少近九成至2023年約1000噸。需優先處理非法棄置建築廢物地點的數目亦從最高峰時的86個減少至近期的8個，當中以深水埗區的改善最為明顯。而從2021年起開展收集及回收小型裝修工程建築廢物的先導計劃，截至今年10月，先導計劃提供逾13000次收集服務，已收集約4700公噸建築廢物。