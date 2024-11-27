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河北隆堯：“非遺”京綉煥發新生
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2024-11-27 11:21:48
中評社北京11月27日電／據新華社消息，京綉也稱宮綉，是我國古代宮廷裡的一種傳統刺綉工藝，其歷史可追溯到唐代，宋遼時期開始興旺，是燕京八絕之一。2014年，京綉入選第四批國家級非物質文化遺產名錄。近年來，河北省隆堯縣依托當地服裝生產企業，積極引進傳統京綉工藝，並建立非遺文化基地，免費為當地婦女提供京綉技能培訓，指導她們製作旗袍、裝飾畫、小飾品等傳統手工刺綉產品，帶動當地200多名婦女實現就業，使這份古老的藝術在新時代綻放新的光彩。
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