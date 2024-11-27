中老鐵路迎來“銀發族”冬季跨境旅遊熱

中評社北京11月27日電／據新華社消息，隨著我國的“免簽朋友圈”不斷擴大，中老鐵路因其快捷、便利、舒適等原因，成為越來越多人出入境旅遊的交通首選。入冬以來，受天氣變冷影響，很多老年人紛紛選擇到雲南西雙版納康養、旅居，毗鄰西雙版納的老撾冬季氣候宜人，加之旅遊時間短、旅遊資源豐富、成本低，已成為當前備受我國老年人青睞的旅遊目的地，中老鐵路也迎來了一波“銀發族”冬季跨境旅遊熱。