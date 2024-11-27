中日未來創發論壇成果展示會在東京舉行

中評社北京11月27日電／據新華社消息，第五屆“中日未來創發論壇”成果展示會24日在日本東京舉行。來自中日兩國多所大學的92名學生展示了參加第五屆中日未來創發論壇的研究成果。



第五屆中日未來創發論壇以“致20年後的我們”為主題，自9月底啟動。兩國學生按照研究領域被分成“環境”“福祉”“文化”“教育”四個方向，通過專題講座、實地考察、小組討論等形式，就相關課題展開為期兩個月的合作研究。



成果展示會上，兩國學生介紹了自己的研究成果，暢想20年後的社會樣貌，同時也探討了中日兩國在各領域開展合作的可能性。許多學生表示，通過兩個月的相處，加深了對對方國家和文化的理解。



中國駐日本大使館公參杜柯偉在致辭中表示，青年是中日關係的希望和未來所在，青年交流是兩國友好交流的重要組成部分，是促進兩國關係健康穩定發展的重要力量。本次論壇啟動以來，中日青年開展了深入調研，進行交流和研討，提出了許多富有創意和建設性的觀點和建議，這些觀點和建議見證了知識的碰撞與心靈的交融，體現了相互的理解與尊重，這種理解與尊重將成為中日友好關係不斷深化的重要基礎。



日本財團理事長尾形武壽在致辭中回顧了自己過去40多年裡的多次訪華經歷。他表示，面對面交流對於增進理解十分重要，民間交流可以促進相互理解和信任，必須要代代持續下去。



本屆論壇由笹川和平財團主辦，中國人民大學、日本科學協會等機構協辦，日本外務省和中國駐日本大使館教育處提供支持。



