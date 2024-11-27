國博新展呈現俄宴風華

中評社北京11月27日電／據人民日報海外版消息，2024年是中俄建交75周年，也是“中俄文化年”開啟之年。近日，由中國國家博物館、莫斯科克里姆林宮博物館主辦的“俄宴風華——克里姆林宮博物館藏飲食文物精品展”亮相國博。138件（套）珍品與中國觀眾見面，從“食材烹具”“飲食傳統”“飲食藝術”三方面，生動展示俄羅斯飲食文化風貌，反映俄羅斯各個時代的風俗習慣和歷史變革。



展覽中方策展人、中國國家博物館國際聯絡部鄭燁說，中俄兩國相鄰相親，文化聯繫尤為緊密。飲食作為文化之間交流和融合的重要途徑，往往呈現出最鮮活、最生動的樣態。此次展覽從飲食文化角度切入，希望能喚起觀眾的共鳴。



此次展出的138件（套）藝術精品，囊括歷代沙皇的私人器物和收到的外交禮物、皇室成員的專屬餐飲具、宮廷和政府宴會的華麗器皿、賞心悅目的宴會服飾等，彌足珍貴，部分展品為首次展出。展覽中還引用了俄羅斯民諺、格言，突出飲食的日常性、普遍性，引領觀眾開啟一場異彩紛呈的“俄羅斯飲食文化之旅”。



一塊精美的藍白色絲綢桌布上織有主題插畫，這是丹麥國王克里斯蒂安四世贈送給沙皇米哈伊爾·費奧多羅維奇的禮物。桌布中央描繪了一張鋪著桌布的桌子，上面擺放著盛滿野味、鱘魚和糕點的大圓盤，還有裝著龍蝦、鯡魚、水果和蔬菜的小盤以及12個小碟，旁邊放著雙尖叉和刀，生動展現了400多年前的歐洲盛宴。



船形杯是古代俄羅斯最具特色的容器之一。在宴會上，船形杯被用來盛放最受歡迎的俄羅斯飲料——蜂蜜或蜂蜜酒。展覽中有一件1624年的船形杯，由黃金打造，重約1公斤，鑲嵌著珍珠和寶石，光彩奪目。