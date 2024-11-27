法融兩岸：海峽相望　一“網”情深

中評社北京11月27日電／據光明日報消息，2023年9月12日，《中共中央 國務院關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路建設兩岸融合發展示範區的意見》發布。一年來，福建法院狠抓落實，認真踐行“兩岸一家親”理念，做好“通、惠、情”三篇文章，取得一系列涉台司法領域的融合發展成果。



為進一步宣傳和推介我省涉台司法工作所取得的成效，福建省高級人民法院、省委網信辦、福建廣電網絡集團聯合開展“法融兩岸”涉台司法系列視頻展播活動。敬請關注。



第十期推出由廈門市中級人民法院、廈門市海滄區人民法院出品的微視頻《海峽相望 一“網”情深》。



廈門經濟特區因“台”而設、因“台”而特、因“台”而興，對台工作形成了以加快特區發展拓展對台工作、發揮對台優勢促進特區高質量發展的雙贏態勢。近年來，廈門市海滄區人民法院始終把涉台司法改革置身於建設兩岸融合發展示範區大局中，一體設計、統籌落實，努力做到應通盡通、能融盡融。



《海峽相望一“網”情深》介紹了海滄法院運用信息化手段，在司法領域為台灣同胞提供同等待遇的創新舉措。依托跨海峽在線訴訟平台，為涉台案件當事人提供跨海峽在線立案、跨海峽在線庭審等創新舉措。通過人民法院數字建設成果，使台灣地區當事人享受到與大陸同胞同等便捷高效的訴訟服務。



廈門市海滄區作為全國設立最早、



面積最大的台商投資區



始終牢記



對台先行先試、示範引領的重要使命



積極探索兩岸融合發展新路

