兩岸媒體共探三晉大地發展新貌

中評社北京11月27日電／據中國台灣網援引農民日報消息，立冬過後，秋糧歸倉。11月18至20日，在海峽兩岸農業交流協會的組織下，來自農民日報、台灣東森新媒體ETtoday、台灣中國時報的記者們組成兩岸媒體團，共同開展“兩岸媒體鄉村行——山西行”採訪采風活動。兩岸媒體記者深入田間地頭，圍繞山西地方特色農產品採訪調研，實地感受大陸鄉村振興成果，生動記錄大陸和美鄉村故事，共同踏上走親走“晉”的旅程，在交流互動中續寫兩岸情誼的精彩篇章。



“小橋流水古唐韵，一味陳香三晉風。”在山西人眼中，老陳醋和晉祠難老泉一樣源遠流長，是三晉大地上的獨特風味。11月18日，媒體團走進位於太原市清徐縣的寶源老醋坊，聞著濃鬱醋香，聽著專業講解員的介紹，記者們詳細瞭解老陳醋的誕生歷程。“蒸、酵、熏、淋、陳”“夏伏曬、冬撈冰”，從一粒高粱到一滴原醋，每個環節都彰顯著山西醋業人對傳統工藝的堅守和對品質的追求。



“老陳醋的秘訣就在於陳字，陳釀的時間越長越好、越久越香。30年的山西老陳醋入口酸味很少，回甘更厚重，倒出來比醬油更濃稠。”寶源老醋坊的講解員一面介紹，一面邀請記者喝上一口老陳醋。



與久負盛名的老陳醋不同，玉露香梨則是近期身價倍增的新晉“網紅”農產品。今年“十一”國慶黃金周，作為國產遊戲《黑神話：悟空》取景地之一的隰縣小西天景區持續爆火，遊客接待量居高不下，而隰縣人拿“皮薄、核小、多汁、香甜、脆爽”的玉露香梨款待各地遊客，這一當地特色水果迅速走紅，掌握了“流量密碼”。



“您擔心小西天帶給玉露香梨的流量是一時的短暫現象嗎？”在山西隰州野裡垣土特產品開發有限公司採訪時，台灣東森新媒體ETtoday記者任以芳這樣提問。“今年玉露香梨的銷售情況如何，您如何拓展國內外的銷售市場？”台灣中國時報大陸兩岸組副主任藍孝威則更關注香梨走紅後的實際效益。



“隰縣地處北緯36度優質水果生產帶，‘玉露香’這個品種在隰縣的種植表現最好。味道不會說謊，玉露香梨的走紅並不單純因為小西天的連帶效應。”公司總經理張英傑對玉露香梨的未來頗有信心，“我們採取分等分級、優質優價的銷售方式，等級越高售價越高，最高級別的香梨一箱9顆零售價598元。目前香梨已經遠銷美國、加拿大、澳大利亞，我們也經常出國參加各類展會持續推廣。”

