台青自媒體人探索武漢　瞭解武漢發展成就

中評社北京11月27日電／據中國台灣網消息，昨日，第八屆“台灣青年看武漢 魅力江城隨手拍”活動的第三天，來自島內的台灣青年自媒體人一行繼續探索武漢的旅程，通過實地探訪和深度體驗，深入瞭解武漢在中醫藥、新能源汽車、低空經濟等領域的發展成就。



“歡迎你們早日把中醫館開到台灣！”



活動第一站，嘉賓們走進九州通醫藥集團股份有限公司，在公司企業文化長廊和智能自動化物流展示區，詳細瞭解公司的發展歷程和技術創新成果。隨後，一行人參觀了九州上醫館，在這裡深入體驗了武漢中醫文化的獨特魅力。



首次到訪武漢的台灣媒體人蘇玉麟女士體驗了一次由從醫50餘年的專家提供的中醫診療服務，並現場開了藥。她贊嘆道：“通過把脈就能如此精準地診斷病情，真是令人佩服！而且，熬湯後的科學包裝創新也讓人眼前一亮！”她表示，希望有機會能帶著台灣的親人朋友一同來體驗武漢便捷的中醫服務。



當聽到九州通醫藥集團創始人、名譽董事長劉寶林先生談及計劃將醫館開到台灣時，蘇玉麟女士激動地說：“台灣非常需要這樣的中醫服務，歡迎你們早日把中醫館開到台灣！”



“親身體驗了一把猛士917，太硬核了！”



活動第二站，嘉賓們走進中國車穀，先後前往嵐圖汽車工廠、猛士科技園，沉浸式感受“車穀造”新能源汽車的硬實力。

