天津市河北區領導走訪調研台資企業

中評社北京11月27日電／據中國台灣網消息，近日，天津市河北區委常委、統戰部部長王鎮深入台資企業天津津裕電業股份有限公司走訪調研，並與企業負責人座談交流，瞭解企業經營情況及發展規劃，助力企業高質量發展。



王鎮實地查看企業生產車間、辦公環境，詳細瞭解企業生產經營和發展歷程、產品品質和技術研發創新、市場拓展和客戶資源等情況，叮囑企業負責人做好安全生產工作。觀看了企業成立三十周年宣傳片，並與企業負責人、中高層管理人員探討企業發展“提速換擋”良策，詢問企業訴求。



王鎮對企業從90年代初為夏利、大發品牌汽車做配套產品起家到現在積極參與新能源汽車、智能設備、無人機等專精特新產業，32年來深耕產品做精做細、賦能企業轉型升級的做法表示肯定，對企業多年來扎根天津、為天津市河北區經濟社會發展做出的貢獻表示感謝。希望企業堅定在津發展信心，抓住發展機遇，用好惠台政策，不斷加大科技創新投入，研發出更多具有卓越品質和廣泛應用領域的產品，持續把企業做強做優做大。要求河北區台辦多關心企業發展，協調區內各相關職能部門竭盡全力解決企業發展訴求，一如既往當好企業發展的“堅強後盾”，為企業在津發展創造便利條件、提供優質服務。



企業負責人林士強總經理代表企業對天津市河北區長期以來的關心和幫助表示感謝。並表示，企業持續看好大陸發展前景，將積極融入新發展格局，為天津高質量發展作出新的更大貢獻；同時，為台青來津追夢築夢圓夢搭建實習就業橋梁，為兩岸關係和平發展、融合發展作出更大貢獻。（中國台灣網、天津市河北區台辦聯合報導）