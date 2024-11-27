台灣有識之士“跨海而來”彰顯島內民心民意

中評社北京11月27日電／“小時候，鄉愁是一枚小小的郵票，我在這頭，母親在那頭……而現在，鄉愁是一灣淺淺的海峽，我在這頭，大陸在那頭。”日前，台灣民意機構前負責人王金平同家人回到福建漳州祭祖，並參訪廈門、莆田、南平等地，引發兩岸輿論高度關注。在民進黨當局長期堅持“台獨”分裂立場，干擾破壞兩岸交流合作的當下，王金平此舉再度印證，兩岸交流走深走實、兩岸同胞走近走親是大勢所趨、民心所向，任何人、任何勢力都壓制不住、阻擋不了。



慎終追遠、敬祖愛鄉是中華民族的優良傳統，兩岸中國人不管走了多遠，都始終不忘鄉愁、盼著葉落歸根。“共築希望，同圓夢想，繼往開來，再譜新章。”王金平此次回到漳州白礁村祭祖，充分表達了兩岸中國人同氣連枝、血脈相連的骨肉親情。誠如他所講，“大家都是中華民族的一份子，中華民族等同一個大家庭，我們非常珍惜這樣的文化和緣分”。



“問渠那得清如許？為有源頭活水來。”作為促進兩岸同胞情感相通、心靈契合的重要精神力量，朱子文化在明末清初傳入台灣，對台灣社會的文化結構、思維方式、倫理道德等影響廣泛而深遠。在南平武夷山朱熹園，王金平詳細瞭解了朱熹的生平和學術思想，並表示“兩岸同胞都是龍的傳人，要共同弘揚中華文化，致力兩岸和合”。



“天下媽祖，祖在湄洲。”莆田湄洲島是媽祖文化的發祥地，被廣大台灣媽祖信眾視為心靈原鄉。在台灣，媽祖信仰深深根植於台灣民眾的精神生活中，台灣地區有媽祖宮廟三千多座，信眾占總人口的三分之二。王金平說，此次有幸來到湄洲媽祖祖廟進香，自己非常激動，“就像回到了‘娘家’一樣，感覺很親切。”



近年來，包括王金平在內，越來越多的島內有識之士不顧民進黨當局的阻撓反對，毅然來到大陸交流參訪，為兩岸關係發展貢獻心力。今年四月，74歲的馬英九帶領20位台灣青年學子“跨海而來”，在大陸開啟了一場“尋根之旅”，獲得兩岸各界的廣泛贊譽；同年七月，76歲高齡的洪秀柱攜近兩百名台灣青年來大陸交流參訪，為兩岸交流交往譜寫出又一段“青春佳話”。這些無不說明，要和平、要發展、要交流、要合作是台灣社會的主流民意，是台灣同胞的共同心聲。