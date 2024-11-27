台灣農特產品亮相浙江農博會

中評社北京11月27日電／據中國台灣網消息，26日，持續5天的2024浙江農業博覽會（以下簡稱“浙江農博會”）即將在杭州落下帷幕。本屆博覽會以“大力發展土特產 共享品質新生活”為主題，聚力做好“土特產”文章，集中展銷名特優新農產品，精準對接產銷供需。其中的台灣土特產展館人流絡繹不絕，熱鬧非凡，吸引了眾多杭州市民前來“逛吃打卡。



浙江農博會已走過25年，從2005年開始台灣館即亮相農博會，近20年來連續設展，從未缺席，是浙台兩地農業交流合作的重要平台，推動台灣農特產品在浙江形成了一定的知名度和品牌效應。



今年的台灣土特產展館共有36家來自台灣地區的展商，參展產品以台灣高山烏龍茶、紅茶等茶系列為主，還有梅子、百香果果凍、啤酒酵母粉、鳳梨酥、陳年柚果、咖啡、精油、營養保健品等各類台灣特色小吃和農產品深加工產品。



“希望浙江的朋友們也可以到台灣去考察茶業發展，大家互相學習、切磋。”郭湘勛是最早參加浙江農博會的台商之一，他認為兩岸的茶種和種植技術各有特色和優勢，應該互學互鑒共同提高，攜手推動兩岸茶產業的發展。來自南投縣的廖瑞棋今年首次參加浙江農博會，他想借此機會把家鄉新引進的印加果推廣到大陸。“我第一次來杭州感覺非常好，這邊的朋友貼心招待，對我們非常熱情。”



“如果沒有從台灣走出來，我就不會瞭解大陸，我在這裡交了蠻多朋友，也認識蠻多大陸的好茶。”參展的台商李易青鼓勵台灣年輕人多到大陸走走看看，台青們會發現大陸發展很好，人和人相處非常融洽。“因為我們本來就是一家人。”李易青說。