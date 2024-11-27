佛山港企增長逾兩成　互利共贏

中評社北京11月27日電／據大公報消息，26日上午，香港特區政府及工商界高層代表團在佛山參加佛山.香港經貿合作交流會。佛山市委書記唐屹峰表示，佛山的改革發展成就離不開香港的輻射帶動，離不開香港工商界人士的大力支持。他透露，截至目前，佛山市聚集的港資企業達到4131家，涉及註冊資本421億美元。今年前十月，佛山新設港企達到477家，增長超過兩成。此外，美的集團等佛山企業亦踴躍到香港投資發展。他說：“佛山企業看好香港，香港企業也看好佛山，兩地企業在合作中都會發展得更好。”



在日前粵港深化經貿投資合作交流會上，香港中華煤氣亦與佛山企業佛燃能源簽訂了合作協議，將共同設立投資平台，推進綠色經濟發展。唐屹峰表示，未來佛山將持續深化兩地的經貿合作，充分依托香港“超級聯繫人”的優勢，在更大範圍、更專業領域引進來走出去，推動兩地的創新鏈、產業鏈、資金鏈、人才鏈深度融合，實現互利互惠，合作共贏。



政務司司長陳國基致辭表示，祖籍佛山的他，非常高興可以與香港工商界的代表到訪佛山，就深化粵港澳大灣區的經貿投資合作和進一步推動香港與佛山的合作進行交流。他指出，佛山製造業基礎雄厚，擁有產業鏈齊全的優勢，而香港是在商貿物流和管理等方面有豐富經驗，雙方的合作能加強產業的對接，促進各類要素高效便捷的流動，進一步推動大灣區的協同發展。



陳國基表示，香港會繼續以優勢互補的原則，不斷深化與各灣區城市的合作，抓緊國家發展帶來的無限機遇，繼續發揮香港的“超級聯繫人”和“超級增值人”的角色，善用引進來走出去的優勢平台，推動灣區的企業走向世界，同時也吸引更多海內外的企業投資。