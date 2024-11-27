港工商界：對北都發展前景信心大增

中評社北京11月27日電／據大公報消息，26日，香港特區政府及工商界高層代表團一連走訪佛山、廣州和東莞三城，瞭解粵港澳大灣區投資經貿合作機遇。此次代表團由約80名成員組成，包括超過60名來自香港大型企業、金融機構和商會等的代表。



多名香港工商界代表受訪時表示，此行考察了粵港澳大灣區核心城市，直觀感受到廣東城市的經濟活力與規劃效率，為北部都會區的投資和建設帶來了信心和啟發。他們表示，考察中十分關注當地產業布局、城市規劃和創新發展經驗，希望能將這些成功案例經驗帶回香港，為北部都會區的發展建言獻策。＼大公報記者 盧靜怡、黃寶儀、田欣妍東莞報導



香港貿易發展局主席林建岳表示，北部都會區的建設是香港工商界關注的熱點話題，他會將這次走訪的經驗帶回香港，與北都的開發建設者互相交流。“現在大家對建設北都的意願都非常濃厚。”他指出，今次走訪多座城市，亦希望可以帶動更多香港企業和內地企業一起併船出海，尋求新的機會。林建岳認為，粵港兩地企業在科技、金融等領域有廣闊的合作空間。香港作為國際金融中心可以幫助灣區內地企業發債、上市、融資等。



“更精準地做差異化發展”



香港中華廠商聯合會會長盧金榮表示，此次參觀瞭解到廣東城市的發展，讓他對香港北都的未來發展非常期待。“希望能夠瞭解廣東不同城市的發展模式，未來有機會將其應用到北都的發展中。”



不過，盧金榮亦指出，與香港北都相比，廣東的土地面積空間大很多。他對於如何在有限空間合理規劃好產業比較感興趣，為此亦特別期待參觀中韓（惠州）產業園，希望瞭解該產業園的規劃發展經驗，為北都的產業布局提供借鑒。