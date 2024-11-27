中評社北京11月27日電／據大公報消息，㓥房問題困擾香港多年，政府在2022年實施㓥房租務管制，為㓥房租客提供租住權保障、租金管制等多方面保障，並計劃透過以立法方式制訂合標準的“簡朴房”，以逐步取締市面上的劣質㓥房。



不過，在“簡朴房”規管政策下月展開咨詢之前，有㓥房業主提早收回單位改建，㓥房戶不獲續約而被迫搬遷。有關注團體表示，近月接獲近10宗求助個案，估計有一、兩成㓥房戶面對同類情況。大公報記者近日以租客身份向多間地產代理店舖查詢想租住㓥房，發現㓥房業主均不願提供“2＋2”租住權保障的租約。



隨著過渡性房屋增加、簡約公屋陸續落成，公營房屋持續增加，政府取締劣質㓥房的籌碼增加，但“簡朴房”規管未落地已引起漣漪，政府須及早關注由此引發的問題，做好應對方案。



單親媽媽黃女士帶著孩子租住深水埗一個㓥房單位多年，租約於本月屆滿，她原打算按以往安排續租，但業主早前以收到消防處的命令為由，聲稱要進行大裝修，要求所有租客遷出。黃女士突然被告知不獲續約，十分徬徨。



社區組織協會副主任施麗珊昨日向大公報記者表示，自政府公布“簡朴房”初步建議至今，已收到8至10宗類似求助個案，都是業主講明因要改建而提早收回㓥房單位。她稱，很多業主因近期租約期滿，直接不再續租給租客；亦有業主以收到改裝工程命令為由，表示計劃直接根據“簡朴房”標準進行大改裝，要求租戶遷出。她估計，本港㓥房戶中有一、兩成面對同類情況。



施麗珊呼籲業主，待政府立法並正式公布“簡朴房”標準細節後，才根據要求進行改建。她期望政府做好兩手準備，一是盡快開始登記，讓業主提前講明何時停止出租或改裝；二是政府應利用過渡性房屋做好㓥房戶安置，不讓他們流離失所。

