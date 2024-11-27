美債風險日增　沽售壓力加劇

美國聯儲局近期的減息行動對美債未見有太大刺激作用。（大公報） 中評社香港11月27日電／美國候任總統特朗普妄言向中國加征貿易關稅，勢必推升通脹，加劇美債跌勢，加上財政赤字不斷擴大，債務規模正以每三個月增加一萬億美元速度上升，陷入嚴重失控狀態，促使全球加快減持美債，其中中國有可能跌出作為美國第二大債主的位置。



大公報報導，美國國債價格走勢令人擔心，聯儲局過去數月減息0.75厘，對美債支持作用不大，價格照跌如儀，長債息持續高企於4.3厘至4.6厘水平，並作勢向上突破5厘，長債息持續抽升不僅重擊美國經濟，還因為利息負擔加劇，債券可持續性成疑，債務違約風險正在急升，特別是特朗普表明上台後，推行減稅政策，財政赤字勢必擴大，即使加征貿易關稅，相信也無法填補財政赤字，隨時弄巧反拙、得不償失。



美國實施貿易保護主義措施，若然一如特朗普所言，對華進口商品加征10%貿易關稅，又對墨西哥及加拿大商品加征25%貿易關稅，只會損害自身利益，企業業績以至實體經濟都會受到拖累，到頭來收入不增反減，結果財赤惡化，債務嚴重失控，通脹急劇惡化。



事實上，目前美國國債規模已達到天文數字，最新金額突破36萬億美元，再創歷史新高，在今年1月初及今年7月底，美國公共債務總債分別升破34萬億及35萬億美元大關。



債務嚴重失控 每季增萬億美元



換言之，美國債務正以每季增加一萬億美元的驚人速度膨脹，以目前速度，估計到明年第四季，美國債務將高達40萬億美元，相當於去年27萬億美元國內生產總值的148%，債務比率處於嚴重偏高水平，難怪嚇怕全球投資者，紛紛加入減持行列。



其實，近年美債價格跌跌不休，已非安全避險資產，市場對美債投資信心出現懸崖式下跌，掀起全球減持風氣，特別是在去美元化浪潮下，聯儲局減息對美債未見有太大刺激作用。根據聯儲局半年度金融穩定報告所進行調查結果顯示，美國債務的可持續性，成為市場人士普遍認為是金融穩定最大的風險來源。由此可以解釋美債呈現大弱勢、持續被沽售的因由所在。



兩大債主續減持 憂美債風險



值得留意的是，目前日本、中國是美國兩大債主，持有最多美債，但近年卻持續減持美債持倉，似乎都不願當上美國大債主，主要憂慮美債潛在風險。至今年9月底止，日本及中國分別減持59億美元及26億美元的美債持倉，其中中國持有美債總額降至7720億美元，為近15年低位，只較美國第三大債主英國持有美債總額僅多出73億美元而已，未來數月中國有可能進一步減持美債，看來中國跌出作為美國第二大債主位置是遲早問題，這將對全球有啟示性，反映美債持續失寵，沽壓將進一步加劇，美元全球霸主地位加速下滑。



全球對美債投資有很大戒心，沽售壓力有增無減，最終會拖冧美股，引發資金外流，美元長期下行趨勢難以改變。