香港歷史博物館系列展呈現“香港多面體”

中評社北京11月27日電／據大公報消息，香港歷史博物館今日起展出“香港多面體”展覽系列，這是歷史博物館更新常設展覽的第一階段，包括三個新展覽：“油尖旺.望油尖─都市流光坊眾情”、“香江葡跡─香港葡人故事”及“萍寄金山─香港與加州華僑生活”。“香港多面體”以專題內容形式，就本地的社區發展、外籍族群及海外華人的聯繫等課題作深入探討，務求更全面地介紹香港獨特的城市發展脈絡及其賴以成功的因素。



“香港多面體”展覽系列昨日舉行開幕禮，文化體育及旅遊局局長楊潤雄、葡萄牙駐澳門及香港總領事雷德生、博物館咨詢委員會主席蘇彰德、署理康樂及文化事務署署長譚美兒、香港歷史博物館總館長張銳森擔任主禮嘉賓並為展覽開幕剪彩。



展現種族多元共融



楊潤雄致辭時表示，香港歷史博物館的常設展覽更新後，率先推出“香港多面體”系列三個各具特色的歷史專題展覽，分別以油尖旺區、香港葡人，以及加州華僑作為展覽主題。這三個主題看起來各異的展覽有一個共同的切入點──就是表達東西匯流、種族多元共融、聯通國際的香港。



“油尖旺.望油尖──都市流光坊眾情”透過約200件展品介紹油尖旺區從19世紀初至今的發展，讓觀眾細看繁華鬧市背後的歷史陳跡。人口稠密的油尖旺區既是九龍最繁華的地帶，亦是全港最多樣化的社區。游走油尖旺區，不難讓人察覺到新舊交融的景致，更可瞭解九龍以至香港城市的發展脈絡。展覽介紹囊括客家人及水上人於19世紀初的聚居生活、尖沙咀興建的城市化設施、20世紀初在旺角經營的工業廠房、以尖沙咀為大本營的物流業促進的本地交通發展等。