中國文化書院四十周年學術研討會在京召開

中評社北京11月27日電／據人民網消息，以“書院復興和文化發展”為主題的中國文化書院成立四十周年學術研討會近日在京舉行。來自岳麓書院、守中書院、筼簹書院、元亨書院、浦江學堂等創始人、負責人和高校學者共聚一堂。



中國文化書院是由中國著名學者梁漱溟、馮友蘭、張岱年、季羨林、任繼愈、朱伯崑、湯一介、龐朴等共同發起，由相關高等院校、科研機構、文化社會團體、企事業單位及相關學者、研究人員自願結成的全國性、專業性、非營利性社會團體，創建於1984年，是中國改革開放以來影響較大的文化民間學術團體。



研討會上，北京大學教授、中國文化書院導師陳鼓應，人民出版社原編審、中國文化書院導師金春峰，復旦大學教授謝遐齡，浙江大學教授董平，華東師範大學教授陳衛平，國際儒學聯合會副會長、四川大學教授舒大剛，中國人民大學教育學院教授程方平，湖南大學資深教授、岳麓書院國學研究院院長朱漢民做了主題演講。



華東師範大學教授陳衛平表示，從文化熱到國學熱的討論，為21世紀提出弘揚優秀傳統文化、實現傳統文化的創造性轉化和創新性發展做了思想鋪墊。中國人民大學教育學院教授程方平指出，今天紀念中國文化書院四十周年，關於書院的形式、內容、方法，書院如何在中國高等教育中起到更積極作用，這些都是可以探索的。浙江大學教授董平指出，在把古代書院形式接到今天來的同時，更要以一種新的內容重新承擔起這個時代的歷史責任，講學內容以中國為主，同時也可以講別的，多元融合實現跨文明的對話。中國文化書院院長陳越光表示，現在說傳統文化的創造性轉化和創新性發展，中國文化書院的導師們在20世紀80年代已經走在理論前沿，試圖回答什麼是真正的中國文化，“我們今天仍然任重道遠。”