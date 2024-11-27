藝術教育與文旅產業融合發展學術論壇舉辦

中評社北京11月27日電／據人民網消息，由全國高校美育教學指導委員會、中國教育發展戰略學會、中國工業合作協會指導，中國教育發展戰略學會藝術教育專業委員會、中國工業合作協會文旅產業分會、中國成人教育協會美育教育專業委員會、中央美術學院美育研究院聯合主辦的“藝術教育與文旅產業融合發展學術論壇暨開展美育浸潤系列活動”近日在中央美術學院美術館學術報告廳舉行。



本次論壇主題為“藝教於旅·和合共生”，以探索藝術教育與文化旅遊產業的深度融合路徑為出發點，以促進兩者間的資源共享、優勢互補，共同推動文化藝術的傳承與創新為訴求，以文旅產業的高質量發展為目標，探討藝、教、產融合發展推動學校美育工作的新途徑，加強學校教學、教育與文旅產業深度融合，構建以產促教的美育教學與藝術職業教育的多元化藝術聯合體。



中央美術學院、人民藝術劇院、上海戲劇學院、華中師範大學美術學院、中國音樂學院、武漢大學藝術學院、聯合大學特殊教育學院、北京星光創藝科技有限公司、阿那亞戲劇節等藝術教育及演藝單位在研討中發言。



與會專家圍繞促進藝術教育與文旅產業深度融合，對創新職業教育，培育產業人才，優化產業人才結構，多學科交叉實驗教學等角度進行了分享。專家提出，校、地、產多方應注重人才的基礎性、戰略性地位，人才的引進、培養、管理、服務在經濟社會發展中發揮著重要作用。面對新現象，應針對文旅產業高質量發展需求，對藝術教育與文旅產業融合做出積極響應，從教學方案、人才機制、產校協同等方面多角度入手，繁榮文旅市場、豐富文旅原創產品，吸引更多優秀人才為文旅產業發展貢獻聰明才智，推進文化和旅遊深度融合發展。