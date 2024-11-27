中評社北京11月27日電／網評：錘煉匹配用戶規模的藝術品質



來源：人民日報 作者：張明瑟



微短劇的成長速度是驚人的，這種快速“拔節”也帶來“成長的煩惱”。用戶規模的劇增，為微短劇創作拓展題材、創新表達提供了更大空間，也為其精品化發展提供了難得契機。



“看微短劇的人，比點外賣的人還多。”中國網絡視聽協會不久前發布的《中國微短劇行業發展白皮書（2024）》（以下簡稱《白皮書》）顯示：截至2024年6月，我國微短劇用戶規模已達5.76億人，占整體網民的52.4%，超過網絡外賣、網絡文學和網約車用戶數量，快速躍居數字生活榜單前列。



微短劇的火熱是觀眾和創作者共同創造的。先是數以億計的網民用手指刷出了短視頻“潑天的流量”。創作者們敏銳感知到短視頻已經改變了人們的接受習慣，為“微短劇”這一新媒體文藝形式跑通了賽道。再是微短劇幾分鐘、多反轉、強情緒的呈現形式，實時嵌入用戶碎片化時間，滿足快速獲得審美愉悅的需要。由此，微短劇逐漸覆蓋老中青各年齡層，成為人們指尖上的“精神食糧”。



與普通短視頻不同，微短劇不是生活的“復制粘貼”，“造夢”是它吸引觀眾的法寶。微短劇正是抓住並放大了這一點，善用快節奏敘事，講述曲折人生故事。小人物“逆襲”、互相奔赴的愛情、正義會遲到但不會缺席……綜觀幾種典型敘事模式，它們的共通之處，就在於製造夢想成真的“爽點”，讓觀眾體驗不同人生圓夢的快樂。據《白皮書》統計，微短劇用戶的觀劇訴求中，“開闊眼界”“體驗不同人生”位居前列。《大媽的世界》通過日常小事裡的笑點、淚點、反轉點，帶年輕觀眾走近老年人的精神世界，理解他們的喜怒哀樂；《開局一座山》講述主角進入遊戲世界、經營連鎖火鍋店的“創業史”，給人以“走上人生巔峰”的極致體驗……無論青年成長、老年生活，還是創業故事、婆媳關係，每個用戶都能從中看見自己，看見生活的可能。

