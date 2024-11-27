中評社北京11月27日電／習近平總書記在陝西寶雞考察時指出：“中華文明五千年，還要進一步挖掘，深入研究、闡釋它的內涵和精神，宣傳好其中蘊含的偉大智慧，從而讓大家更加尊崇熱愛，增強對中華文明的自豪感，弘揚愛國主義精神，把中華優秀傳統文化一代一代傳下去。”



地名，是地理標誌，也是承載記憶與歷史的文化符號。古地名，歷經歲月滄桑，文化底蘊豐厚。如今，不少地方挖掘拓展古地名內涵，把歷史與現實貫通起來，把實用價值與美學價值統一起來，把保護傳承與時代精神結合起來，古地名成為發展新名片。



西安曲江——



盛唐氣象再展現



“1200多年前的一個秋日，一場雅集正在舉行，杜甫和高適、岑參等同登大雁塔，每人賦詩一首，為後世留下一段佳話。”在大雁塔南廣場，講解員金瀚正在為遊客講解曲江的歷史故事，“如果說長安向世界展示了盛唐都城，那麼曲江一定是當時長安最靚的‘打卡地’。”



古曲江原址上，游人身著唐裝漢服，穿梭在大雁塔、曲江池遺址公園、大唐芙蓉園之間。華燈照耀下，古老曲江流光溢彩，盛唐氣象仿佛再現。



陝西師範大學教授、古都學會副會長李令福介紹：“曲江興起於秦漢，繁盛於隋唐，歷時1300年之久。唐人引終南山水源，修葺擴充出千畝水面，建有芙蓉園、大慈恩寺和大雁塔等，讓這裡成為唐代長安最具魅力之地。”



走在曲江池畔，漫步大唐不夜城街區，雕塑石刻著的，樹梢枝頭懸掛著的，隨處都是耳熟能詳的詩句。“曲江是我國詩歌最高產的地方之一。”李令福說。據統計，歷代文人雅士在此留下了2000餘首描繪曲江美景的珠璣佳咏，僅《全唐詩》中有關曲江的詩歌就有520多首。

