良渚活化創新：遺址保護和經濟發展雙向互動

中評社北京11月27日電／據光明日報援引新華網客戶端消息，良渚，意為“美麗的水中之洲”，良渚古城遺址，代表了中國在5000多年前偉大史前稻作文明的成就。5000多年後的今天，良渚文化依舊煥發著生機。在以文化賦能經濟，以經濟“活化”文化的互促之下，良渚文化的保護與傳承走出了新的道路。



科技賦能，讓文化可感可及



走進良渚博物院，戴上AR導覽眼鏡，手掌一抓一握，眼前的文物便隨即“活”了起來。鎮館之寶刻符陶罐立於眼前，陶罐上縱橫交錯的印記清晰可見；面前的虛擬地圖可隨時放大縮小；各種文物的語音講解內容詳實……作為全球首家啟用智能AR導覽眼鏡的博物館，良渚博物院致力於科技賦能，讓沉睡千年的良渚文物可感可及。



“數字化技術使我們能更好地記錄和保存這些文物，通過二次創作，可以讓這些富有歷史價值的文物煥新活力。”良渚博物院執行院長馬東峰認為，數字化技術是一種手段，核心是要加強對文物的重視和保護，更好地向社會進行教育和傳播。



“零距離”體驗不只在博物院內。走在不遠處的良渚古城遺址公園里，打開AR小程序，沿近300米的朝聖之路前行，一路可以看到良渚先人的生活、勞作場景，還能“登上”莫角山巔，俯瞰巍峨輝煌的良渚宮殿。



如今，用現代科技手段煥新良渚文化的實例越來越多。2024年7月，良渚5000＋藝創園正式開園，2.4萬平方米的園內匯集了名家展覽、藝術家共創、文娛、多媒體演出等多元藝術形式和潮流生活方式，開園僅一個月，就吸引了超過10萬人次參觀。



在園內的藝術展演中，以良渚文化元素為靈感創作《東方圖騰之良渚面孔》引人注意，作品借助現代藝術形式和數字藝術，展現良渚文明的原始風貌，詮釋這一古老文明在現代藝術領域的獨特韵味。古老圖騰躍然眼前，平面畫作細膩捕捉時光痕跡，雕塑裝置屹立，釋放著良渚文化穿透時間的力量。

