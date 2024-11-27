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印尼北蘇門答臘省山洪泥石流災害致多人死亡
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2024-11-27 10:46:48
中評社北京11月27日電／據央視新聞報導，當地時間11月26日，印尼國家抗災署發言人阿卜杜勒·穆哈裡表示，截至26日北蘇門答臘省山洪和泥石流災害已致20人死亡。穆哈裡還表示，搜救行動仍在進行中，相關部門也在評估災害造成的損失。
23日凌晨，強降雨導致北蘇門答臘省多地先後遭遇山洪和泥石流災害。
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