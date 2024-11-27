再迎風口！十關鍵詞重新定義中國西部

2024年6月6日，在新疆阿勒泰地區哈巴河縣，遊客在騎馬游玩。圖源：新華社 中評社北京11月27日電／據新華社報導，今年以來，電視劇《我的阿勒泰》持續火爆，助力新疆旅遊業發展；



11月初，我國單體最大采煤沉陷區光伏基地在內蒙古鄂爾多斯並網發電，可滿足約200萬戶家庭一年用電需求；



在經濟承壓的背景下，今年前三季度，西部12個省區市中有10個規上工業增加值增速高於全國平均水平；



近來，中國西部頻頻成為關注熱點，重塑人們對這片廣袤、神秘、豐饒土地的認知。這些新聞的背後，新一輪大開發已拉開序幕，西部再一次站在時代的風口。



4月，習近平總書記在新時代推動西部大開發座談會上強調，西部地區在全國改革發展穩定大局中舉足輕重。要一以貫之抓好黨中央推動西部大開發政策舉措的貫徹落實，進一步形成大保護、大開放、高質量發展新格局。



8月，中共中央政治局召開會議，審議《進一步推動西部大開發形成新格局的若幹政策措施》。



西部地區總面積占全國約72%，包括重慶、四川、貴州、雲南、西藏、陝西、甘肅、寧夏、青海、新疆、內蒙古、廣西，人口占全國約27%，地區生產總值（GDP）總量占全國約21%。



“西部大開發”1999年首次出現在黨中央文件中。2019年黨中央通過《關於新時代推進西部大開發形成新格局的指導意見》。新的戰略棋局下，西部在中國全局性發展版圖中的角色，將被重新定義。



新一輪西部大開發關乎區域均衡發展、關乎內外雙循環、關乎共建“一帶一路”等，將出現諸多新前景、新趨勢。