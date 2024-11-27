擁多少儲蓄才有安全感？你達到這個數了嗎？

香港存款保障委員會主席劉燕卿（左）和香港中文大學香港亞太研究所副所長（執行） 鄭宏泰昨公布港人“儲蓄安全感”指標調查。（香港文匯報） 中評社香港11月27日電／在銀行存息仍相對較高、加上投資環境波動下，不少港人繼續選擇“現金為王”。香港存款保障委員會昨公布港人“儲蓄安全感”指標調查，發現逾67%受訪者有儲錢習慣，與去年相若，每人平均月儲9，800元，較去年升9%，創調查以來新高，有近四成人月儲最少1萬元，較去年增加6個百分點，有18.2%人更月儲最少2萬元。有高達近八成受訪者表示，主要靠銀行活期或定存來儲錢，較去年多近5個百分點，不過受減息影響，選擇投資股、債或基金等儲錢比例較去年亦有回升。



香港文匯報報導，香港存款保障委員會連續7年進行香港人“儲蓄安全感”指標調查，是次調查委託香港中文大學香港亞太研究所進行。調查於今年8月23日至10月7日，透過隨機抽樣並以電話訪問形式，訪問了共1，001名18歲或以上的香港人，並對323名準退休人士進行了深入意見調查。調查發現，近兩成有儲蓄習慣的受訪者有定下年內儲蓄大計，平均目標年儲30.7萬元，是調查進行以來最高，按年激增68%，其中66%人有信心今年可達標。

