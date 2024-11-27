以“鏈”為媒　共築全球產業鏈供應鏈體系

第二屆中國國際供應鏈促進博覽會開幕式現場。圖源：人民網 中評社北京11月27日電／據人民網報導，26日，第二屆中國國際供應鏈促進博覽會（以下簡稱“鏈博會”）開幕式在北京舉辦。來自世界100餘個國家、地區和國際組織的各界代表1300餘人出席開幕式。



中國貿促會會長任鴻斌主持開幕式時表示，鏈博會為世界各國構築起產業互融、創新互促、市場互通的橋梁。與首屆鏈博會相比，本屆鏈博會國際化水平更高、互動合作更加深入、創新引領更加突出。與會中外工商界代表圍繞產業鏈供應鏈國際合作進行深入交流，歡迎更多國家工商企業以“鏈”為媒、攜手同行，共同構築安全穩定、暢通高效、開放包容、互利共贏的全球產業鏈供應鏈體系。中國貿促會將強化聯通政企、融通內外、暢通供需功能，堅定維護產業鏈供應鏈公共產品屬性，為推動建設開放型世界經濟、構建人類命運共同體作出更大貢獻。



開幕式上，中國貿促會同與會工商界代表共同發布了《產業鏈供應鏈國際合作北京倡議》。



第二屆鏈博會由中國貿促會於11月26日至30日舉辦，主題為“鏈接世界、共創未來”，聯合國貿易和發展會議、聯合國工業發展組織、世界知識產權組織、國際貿易中心、國際商會等5家國際組織擔任支持單位，匈牙利、湖北分別擔任主賓國和主賓省。



本屆鏈博會展覽展示面積12萬平方米，設置先進製造鏈、智能汽車鏈、綠色農業鏈、清潔能源鏈、數字科技鏈、健康生活鏈等6大鏈條和供應鏈服務展區。620家企業和機構集中展示各鏈條上中下游關鍵環節的新技術、新產品、新服務，涉及69個國家、地區和國際組織，其中境外參展商占比達32%。