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緬甸警方在曼德勒省查獲大量毒品
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2024-11-27 10:47:42
中評社北京11月27日電／據新華社消息，緬甸毒品泛濫管控中央委員會26日說，緬甸警方近日在曼德勒省查獲約330公斤海洛因和410萬餘片興奮劑。
緬甸毒品泛濫管控中央委員會在其社交媒體賬號上說，11月17日，警方根據線報在曼德勒省查獲147.4公斤海洛因和410萬餘片興奮劑。11月19日，警方又在當地查獲184.8公斤海洛因。
該委員會說，這批毒品來自撣邦。相關部門已依法起訴犯罪嫌疑人，並對案件展開進一步調查。
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