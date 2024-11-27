第九屆“一國兩制”與基本法研討會在澳舉行

中評社北京11月27日電／據新華社消息，第九屆“一國兩制”與基本法研討會26日在澳門舉辦。與會專家學者圍繞會議主題進行深入研討交流，為澳門、香港未來發展和“一國兩制”事業行穩致遠獻計獻策。



本次研討會以“站在新的發展起點，共創澳門美好明天”為主題，來自學術界、法律界、政商界、金融界、出版界、文化界等約180位嘉賓出席。研討會由紫荊雜誌社和天大研究院主辦，得到全國港澳研究會和紫荊文化集團指導。



澳門特區政府行政法務司司長張永春在開幕式致辭表示，自澳門回歸祖國以來，在中央和祖國內地大力支持下，具有澳門特色的“一國兩制”實踐取得了舉世矚目的成就。澳門要加快推進經濟適度多元化發展，繼續堅持並不斷推進“一中心、一平台、一基地”的發展定位，做好澳門經濟適度多元化發展這道必答題，提升澳門抗風險能力，實現澳門健康及可持續發展。



香港特區政府律政司副司長張國鈞表示，國家憲法和根據憲法制定的香港、澳門特區基本法為“一國兩制”方針的實施提供了堅實的法律基礎和憲制依據。站在新發展起點上，香港和澳門兩個特區要聚焦未來，聯同粵港澳大灣區九市把握“一國、兩制、三法域”的獨特優勢，深化合作，推進建設，提升在國家經濟發展和全方位開放中的引領作用。



紫荊文化集團董事胡賢政表示，澳門已經站在新的歷史起點，實現未來更好發展，需要繼承發揚愛國愛澳優良傳統，畫出愛國愛澳最大同心圓；需要鞏固提升傳統優勢，積極探索新產業新業態，培育經濟增長新動能；需要與祖國深度融合發展，抓住政策紅利和大灣區建設機遇。