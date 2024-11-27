富權：黃珊珊這個彎為何轉得這麼快？

中評社香港11月27日電／澳門新華澳報27日發表富權文章：黃珊珊這個彎為何轉得這麼快？以下為文章內容。



被輿論視為破壞“藍白合”的“戰狼”，及被名嘴形容為“內鬼”的民眾黨“立委”黃珊珊，前日在面對國民黨“立委”提案大幅刪減“潛艦國造—第三階段後續艦籌建”預算，民進黨黨團幹事長吳思瑤再次向其“煽陰風”，聲稱黃珊珊的兄長是潛艦自造計劃的重要召集人，對於計劃的重要性應該有深入理解，因而呼籲她展現民眾黨的責任感，支持“國防”力量的建構時，她卻一反過去維護其胞兄的態度，“轉軚”表態說，雖然支持此攸關台灣“國防”自主的重要項目，但必須以第一艘原型鑑測試結果做基礎，就算造一輛車也要上路測試，才知道能不能勘用及符合“國家”戰力需求，也才能如實編列未來幾年高達數千億的“國造”潛艦經費，等於是間接支持國民黨“立委”大幅刪減“潛艦國造—第三階段後續艦籌建”預算的提案。



這個彎轉得頗為突然，讓不少人摔破一地眼鏡片。實際上，在“二零二四”大選前夕，國民黨與民眾黨討論“藍白合”的過程中，黃珊珊總是反對“侯柯配”並極力進行阻擋，人們就公開質疑，她這樣做的其中一個原因，就是擔心實現“下架民進黨”目標後，掌政的國民黨將會追查其胞兄黃曙光在總綰“潛艇自造”過程中的疑似“弊案”，為了保護其胞兄，寧願讓民進黨繼續執政，國民黨就將無從下手追查“潛艇自造”中涉嫌的“弊案”。



人們之所以會有這樣的猜測，是基於黃珊珊與蔡英文的關係友好。雖然她先後代表過國民黨、新黨及親民黨參選公職，但在二零一六年“立委”選戰時，卻選擇與民進黨合作，在民進黨禮讓下參選港湖“立委”選舉，因此她有“小英女孩”之稱。而她的胞兄黃曙光也極受蔡英文重用，是她任內首位核定晉升二級上將，更賦予潛艇自造召集人的大任。在二零二一年屆齡退役後，蔡英文還讓其擔任“國安會”諮詢委員。今年四月間，黃曙光稱受假訊息抹黑而向蔡英文辭職，蔡英文卻並未准辭，讓其留任“國安會”諮詢委員，並繼續主持“潛艇國造”專案。

