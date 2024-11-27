特區政府首參展鏈博會　探建跨國供應鏈中心

中評社北京11月27日電／據大公報消息，第二屆中國國際供應鏈促進博覽會（簡稱“鏈博會”）現場，多位來自香港的嘉賓專程來觀摩學習或招商引資。他們認為，當前全球產業鏈供應鏈正加速重構，香港可以作為雙向門戶積極融入國家發展大局。鏈博會的舉辦對香港打造國際高增值供應鏈服務中心帶來了啟示、人脈和商機。



“這是特區政府投資推廣署首次參加鏈博會。”香港投資推廣署運輸及物流、工業總裁王國藩介紹，本次參會他將分享香港作為跨國供應鏈管理中心的角色和營商平台優勢。“香港的供應鏈專業人士熟悉國際和內地的貿易法規，能夠為內地企業拓展國際業務中創造價值。”



香港駐京辦署理主任陳穎詩談到，特區政府今年二月宣布，將致力把香港打造為跨國供應鏈管理中心，協助對海外經驗相對較少的內地中小型企業通過香港“走出去”。“我們希望吸引內地生產企業在香港開設管理離岸貿易總部，以港為基地，遙距管理其跨國供應鏈的所有運作流程。”



“香港中華廠商聯合會明年將會合辦一場香港大型新能源汽車及供應鏈博覽會，我們今年特地來觀摩、取經。”香港中華廠商聯合會副會長黃偉鴻指出，鏈博會的舉辦不僅有助提升中國供應鏈的國際地位，對香港建立國際高增值供應鏈服務中心也會帶來啟示及人脈、商機。