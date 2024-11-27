中評社北京11月27日電／網評：在消費分層中把握機遇



來源：人民日報 作者：周人傑



透過生活的煙火氣，洞悉群眾消費意願，不斷創新消費場景，改善消費條件，更好滿足差異化消費需求



人間煙火氣，最撫凡人心。忙碌一天之後，吃上鍋氣滿滿的飯菜，是許多人的需求。但在快節奏的生活中，不少人只能在外賣或商超預制菜之間做選擇。



近來，一種新的選擇——“代炒菜”在上海、深圳、浙江等地悄然走紅：到菜市場買好新鮮食材，去旁邊的“代炒菜”檔口加工，付上幾塊錢到十幾塊錢不等的手工費，就能拎著熱乎的現炒菜回家。這一新業務，兼顧了菜品、時間、成本等多方面需求，迅速出圈，不少網友紛紛喊話家門口的菜市場“上新”。



在消費需求不足的情況下，如何挖掘消費潛力？怎麼培育新業態？“代炒菜”的興起，提供了一個很好的觀察視角。



隨著經濟社會發展，我國出現明顯的消費升級趨勢，但在不同地區、不同領域、不同群體中，升級步伐有快有慢。換言之，無論是市場創新，還是消費挖潛，都要在消費分層中精準捕捉消費者的多元化、個性化需求。在此基礎上推出新產品、新服務，才能實現供給與需求的更好匹配，推動消費品質更上一層樓。



事實上，“代炒菜”這種新型消費業態，也是根據一些消費者的需求主動升級服務的結果。在浙江義烏，有市場管理員調研菜市場周邊“住戶畫像”時發現，相比把切好、包裝好的食材買回家做，“現殺現切”“明火現炒”的模式更受歡迎，由此提出設想並聯合各經營戶改進服務，催生新的消費增長點。

