中評社北京11月27日電／網評：打造“帶不走的醫療隊”



來源：人民日報 作者：張 玉



提升偏遠地區醫療水平，絕不是一朝一夕能完成的，必須堅持不懈、久久為功



有一種惦念，無懼山迢水遠。去年6月，新疆博爾塔拉蒙古自治州（以下簡稱“博州”）3歲的先天性心臟病患者小塔娜，被華中科技大學同濟醫學院附屬協和醫院駐博州的醫療專家接到武漢進行了手術。時隔1年，專家上門復診，欣喜地看到小塔娜恢復情況很好。



在一些偏遠的地方，像小塔娜這樣的急危重症患者還有不少。因醫療資源匱乏、醫療水平不高，叠加交通不便等因素，許多疾病在當地得不到及時診治，甚至一些小病、常見病會被拖成“疑難雜症”。針對這種情況，公立醫院理應做好巡回醫療和對口幫扶等工作，以己之力、盡己所能，提高偏遠地區的醫療能力和水平，把優質醫療資源送到最急需的地方。



跨越3700多公裡，來到牧民身邊、走進邊防軍營……前不久，我們派出一支覆蓋10餘個專科的巡回醫療隊奔赴博州，服務群眾5300餘人次。無論是牧民的腿疾，還是八旬老人的胃癌，不少當地人尋醫多年的疾病，都得到了有效治療。積極發揮醫療技術、學科建設、醫院管理等優勢，方便更多人病有所醫，是我們的職責使命。



人才是幹事創業的根本。我們在為邊疆群眾提供醫療服務的同時，也注重對當地醫務人員進行培訓指導。每到一個點位，醫療隊專家都會針對當地常見病、多發病、慢性病等開展現場培訓、集中授課，分享醫療技術和理念。同時，我們也將受援醫院納入國家醫療隊遠程醫療網絡，有針對性地結對子、用心用情傳幫帶，努力打造一支“帶不走的醫療隊”。

