快評：雙城論壇時間仍未定　愈艱困愈需要交流

中評社快評／2024上海、台北雙城論壇由台北市舉辦。媒體27日報導，上海市訪團預計12月16日至18日到北市，主論壇預計17日登場。不過，兩市仍未公布具體舉辦時間。台北市長蔣萬安昨天表示，持續在溝通，“我們認為一定要辦”。



國台辦發言人陳斌華昨天在例行新聞發布會上表明支持舉辦的態度。陳斌華表示，我們一貫支持並積極推動兩岸交流合作。上海市與台北市就今年上海台北城市論壇事宜一直保持著聯繫溝通，有關安排確定後會及時發布消息。



上海、台北雙城論壇2010年首次舉辦，至今已經連續舉辦14屆，年年舉辦未中斷。期間歷經新冠疫情，在台北前市長柯文哲任內一度改成線上視訊會議。雙城論壇今年由台北市主辦，原預估8月底舉辦，目前仍未公布舉辦時間。



今年年中以來，雙城論壇能否舉辦、何時舉辦一直受到關注。外界觀察到，賴清德執政下兩岸關係持續緊張，大環境不佳，雙城論壇有中斷舉辦的可能，而這是綠營最希望見到的。



再過幾天就到12月，雙城論壇要“衝刺”了。過去多年，上海、台北兩個城市治理透過雙城論壇的平台互學互鑒，也促進了兩岸交流合作進一步深化。如蔣萬安所說，兩岸關係愈緊張、愈需要交流，雙城論壇是兩岸之間唯一僅存的官方對話管道與平台，會持續交流。



雙城論壇是兩岸關係一項重要觀察指標。希望今年的雙城論壇能順利舉辦，如果中斷，後果很嚴重。