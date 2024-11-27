大摩：內地出口繞道降美關稅威脅

不少港企過去只在內地設廠，現時已分散至外國多地。上圖為中山一從事精密製造的車間，下圖為生產彩電的工廠。香港文匯報 中評社香港11月27日電／投行摩根士丹利日前發布的“中美新變局：2025經濟與大類資產展望”中提到，考慮到特朗普新政府上台後對華加關稅已成為基準情形，中國目前應對政策預案正在準備中，而中國產業鏈已經重新布局，通過出口繞道第三國生產降低了美國關稅直接威脅。



香港文匯報報導，摩根士丹利稱，新一屆共和黨政府對全球經濟和中國經濟可能產生顯著影響。特朗普在競選期間提出加關稅政策，這可能分為兩種情況：一種是單獨對中國加關稅，這種情況下，中國企業已經積累了應對經驗，對出口影響相對溫和；另一種是四面出擊，對全球其他國家也徵收10%至20%的關稅，這將對全球FDI、企業信心及投資產生更大的衝擊。如果美國採取四面出擊策略，將嚴重拖累包括中國企業在內的全球企業投資信心、貿易周期及FDI。



關稅未定 內地提早出招機會微



由於美國關稅方案存在不確定性，中國提前出招刺激經濟的可能性較小。初期政策可能相對被動，並且重點仍在供給側改革，以保證產業鏈自給自足的重要性。



如果美國大幅加徵關稅且需求端政策持續缺席，加劇產能過剩問題，不排除二季度以後通縮螺旋深化，從而倒逼決策層推出更獨立於消費端的政策。



以人民幣貶值對沖加稅機會低



對於美國加徵關稅是否會導致人民幣大幅貶值？摩根士丹利認為，儘管2018至2019年中美貿易戰期間人民幣貶值11至12個百分點以對沖關稅影響，但此次用貨幣貶值對沖大部分關稅的可能性較小。一方面，中國經濟基本面較弱，中美利差處於低位，大幅貶值或觸發資本外流；因此，預計明年人民幣對美元貶值6%－7%，實現雙位數貶值可能性較小。在必要時，中國央行或通過增加逆周期因子操作或收緊資本管制控制人民幣貶值節奏。