國台辦11月27日例行發佈會全文

國台辦於11月27日上午舉行例行新聞發布會（中評社 海涵攝） 中評社北京11月27日電（記者 海涵）國務院台灣事務辦公室11月27日上午舉行例行新聞發布會，國台辦發言人陳斌華主持本次新聞發布會，並就台灣旅遊業現狀、王金平回鄉祭祖、馬英九基金會邀請大陸高校師生赴台、兩岸經貿文化交流等議題答記者問。以下是記者會問答全文：



新華社記者：11月16日，國家主席習近平在利馬同美國總統拜登舉行會晤。習近平主席強調台灣問題是第一條不容挑戰的紅線，要求美方慎之又慎處理台灣問題。請發言人予以解讀。



陳斌華：台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係政治基礎中的基礎，是中美關係第一條不可逾越的紅線。習近平主席的重要講話，闡明了中方在台灣問題上的嚴正立場，對於我們做好對台工作具有重要指導意義。我們將堅持一個中國原則和“九二共識”，堅決反對“台獨”分裂和外來干涉，堅持團結廣大台灣同胞，推動兩岸關係和平發展、融合發展，推進祖國統一。



我們粉碎“台獨”分裂圖謀、捍衛國家主權和領土完整的決心堅定不移、能力堅不可摧、行動堅決有力，決不允許任何人、任何勢力以任何形式把台灣從中國分裂出去。希望廣大台灣同胞認清賴清德當局謀求“台獨”分裂、破壞兩岸關係的危險性、危害性，同我們一道堅決反對“台獨”分裂行徑，共同推動兩岸關係重回和平發展正確軌道。



人民日報記者：海基會董事長吳豐山近日稱，假如兩岸在1992年達成“九二共識”，那麼大陸應說清楚，“中華民國”在“九二共識”中擺放在哪一個位置。對此有何評論？



陳斌華：1945年，中國人民取得抗日戰爭的偉大勝利，台灣回到祖國懷抱。其後不久，由於中國內戰延續和外部勢力干涉，海峽兩岸陷入政治對立的特殊狀態，但中國的主權和領土從未分割，大陸和台灣同屬一個中國的事實從未改變，也不可能改變。兩岸復歸統一，是結束政治對立，不是領土和主權再造。



1992年8月1日，台灣當局的“國統會”就兩會商談事務性協議時有關“一個中國”涵義問題作出“結論”，內稱：“海峽兩岸均堅持一個中國之原則，但雙方所賦予之涵義有所不同”；台灣當局“已制訂國統綱領，開展統一步伐”。這份“結論”表明了台灣當局承認台灣是中國領土的一部分和“海峽兩岸均堅持一個中國原則”、追求統一的立場。